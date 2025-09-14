В Госдуме предложили солидную прибавку к пенсиям — узнайте все подробности

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Депутаты ЛДПР предложили увеличить надбавку к пенсиям для граждан старше 80 лет до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). На 2025 год это составляет 22 440 рублей. Документ оказался в распоряжении ТАСС.

Пенсионеры
Фото: freepik.com
Пенсионеры

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что мера направлена на усиление социальной поддержки пожилых людей и граждан с ограниченными возможностями.

Дополнительные выплаты позволят нанимать сиделок или материально поддерживать родственников, ухаживающих за престарелыми.

Ранее сенатор Наталия Косихина отметила, что периоды декретного отпуска учитываются в трудовом стаже, что позволяет сохранить право на пенсию.

Более того, за счет декрета можно накапливать больше пенсионных баллов, чем за обычную трудовую деятельность, и таким образом повысить будущую пенсию.

