Давление Запада оставило свой след: Индия требует огромные скидки на российскую нефть

Индийские нефтеперерабатывающие заводы подняли планку — они хотят получать российскую нефть с дисконтом до $10 за баррель. Ранее скидки составляли всего $2-3 за баррель.

Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ильинский НПЗ

Причина — новые риски, связанные с соблюдением ценового потолка и усилением контроля банков.

Международное давление

С 3 сентября вступил в силу ценовой лимит ЕС на российскую нефть в $47,6 за баррель. К ограничению присоединились Британия, Швейцария и Япония.

США пока официально не поддержали этот потолок, но продолжают давить на Нью-Дели, требуя сократить закупки.

По данным Reuters, поставки российской нефти в Индию могут упасть с 1,6 млн баррелей в сутки в сентябре до 1,4 млн в октябре. Конечные объемы будут определяться после переговоров между продавцами и покупателями в ближайшие две недели.

Экономические последствия

Эксперты предупреждают, что ужесточение контроля со стороны банков и политическая неопределенность делают российскую нефть дорогим и рискованным активом для Индии.

Несмотря на высокий спрос, рынок сталкивается с вероятным сокращением поставок и усилением напряжения между ключевыми игроками.