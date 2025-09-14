Бюджетный отдых на юге: Ростовская область переманивает туристов у Краснодарского края

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Летом 2025 года количество бронирований посуточных загородных домов в Ростовской области возросло на 31% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Бронирование квартир тоже показало неплохой рост — на 21%, а спрос на их посуточный съём увеличился на 23%.

Фото: lpratthomes.com by Брент Эллисон, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ загородный дом

Об этом сообщила пресс-служба сервиса "Авито Путешествия", пишет РБК. Специалисты отмечают, что Ростовская область стала одним из регионов с развитым "винным" туризмом, что привело к оном росту интереса к краткосрочной аренде. Средняя стоимость посуточной квартиры в регионе летом 2025 года составила 3,4 тыс. рублей, а загородного дома — 6,2 тыс. рублей. Для сравнения, в Краснодарском крае квартира стоит около 4,7 тыс. рублей, а загородный дом — около 11 тыс. рублей. В Ставропольском крае аренда квартиры обойдётся в 4,1 тыс. рублей, загородного дома — в 7,1 тыс. рублей.

На общероссийском уровне бронирование жилья в "винных" регионах выросло на 33%! Особенно большие показатели были зафиксированы в Крыму (+133%), Дагестане (+55%), Северной Осетии и Ставропольском крае (+49%).