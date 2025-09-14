Дышать полной грудью: когда снижение ключевой ставки оживит рынок недвижимости

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Рустама Азизова, директора по ипотечным продажам группы компаний "А101", спрос на российском рынке недвижимости может восстановиться к концу года, если ключевая ставка составит 12-13%.

Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 покупка квартиры

На данный момент Банк России уже третий раз подряд понизил ключевую ставку, сейчас она составляет 17% годовых. Азизов считает, что дальнейшее снижение этой ставки будет способствовать увеличению числа сделок на рынке недвижимости. Он предполагает, что массовые покупки могут возобновиться при снижении ставки до 12-13%, и это может произойти уже в конце года.

Кроме того, он отметил, что снижение ключевой ставки уже оказывает влияние на рынок, снижая ставки по банковским депозитам. Это, в свою очередь, способствует тому, что деньги из вкладов начинают перетекать в объекты недвижимости, пишет ТАСС.