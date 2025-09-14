Сербские гости прибыли в Калининград: 38 тысяч саженцев готовы к посадке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Калининградскую область поступила партия из 38 тысяч импортных саженцев яблони, груши, вишни и фундука.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Растения были доставлены из Сербии и успешно прошли инспекцию специалистов Россельхознадзора. Эксперты также отобрали образцы посадочного материала и отправили их на анализ в лабораторию калининградского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ".

В дальнейшем яблони и груши будут распределены по полям и хозяйствам области. Вся партия прошла необходимые исследования и была оценена как соответствующая стандартам качества, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора. Об этом пишет АБН 24. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
