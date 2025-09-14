Растут, но никак не догонят: почему зарплаты в России всё ещё отстают от мировых лидеров

Экономика

В последние годы зарплаты в России действительно растут, и некоторые эксперты даже считают это угрозой для экономики из-за возможного роста инфляции. Но несмотря на некоторый рост доли зарплат в ВВП, она всё ещё остаётся ниже среднего по миру и даже ниже уровня, достигнутого более 10 лет назад.

Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Российские деньги

С 2014 года доля оплаты труда в ВВП увеличилась с 39% до 45%. Хотя это значительный рост, в 2014 году она составляла 47,2% и затем стабильно снижается. Например, в Швейцарии этот показатель достигает 70%, а в Германии — 61%. В то время как у нас в Турции он ещё ниже — 36%, пишут Известия.

Причины такого положения дел эксперты связывают с тем, что в нашей стране много капиталоёмких и сырьевых отраслей. Анастасия Ускова, директор платформы "Рокет Ворк", отметила, что в России основная стоимость создаётся за счёт ресурсов и техники, а не труда людей. В Германии, например, экономика построена на знаниях и высоких технологиях, где именно люди создают ключевую ценность.