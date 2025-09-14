Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Ваш мозг шепчет чужие мысли: причина кроется глубже, чем вы думаете, и касается каждого
Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек
Природа в окружении истории: как Абруццо завораживает своим очарованием
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Футбольная лихорадка и кулинарные шедевры: 2 рецепта, которые вы должны попробовать
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Один осенний полив — и грибок исчезает: дедовская смесь с купоросом и мылом выжигает болезнь без следа

Растут, но никак не догонят: почему зарплаты в России всё ещё отстают от мировых лидеров

1:18
Экономика

В последние годы зарплаты в России действительно растут, и некоторые эксперты даже считают это угрозой для экономики из-за возможного роста инфляции. Но несмотря на некоторый рост доли зарплат в ВВП, она всё ещё остаётся ниже среднего по миру и даже ниже уровня, достигнутого более 10 лет назад.

Российские деньги
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Российские деньги

С 2014 года доля оплаты труда в ВВП увеличилась с 39% до 45%. Хотя это значительный рост, в 2014 году она составляла 47,2% и затем стабильно снижается. Например, в Швейцарии этот показатель достигает 70%, а в Германии — 61%. В то время как у нас в Турции он ещё ниже — 36%, пишут Известия.

Причины такого положения дел эксперты связывают с тем, что в нашей стране много капиталоёмких и сырьевых отраслей. Анастасия Ускова, директор платформы "Рокет Ворк", отметила, что в России основная стоимость создаётся за счёт ресурсов и техники, а не труда людей. В Германии, например, экономика построена на знаниях и высоких технологиях, где именно люди создают ключевую ценность.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Домашние животные
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Последние материалы
Теплица может стать бомбой замедленного действия: вот что осенью прячется под каркасом
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Ваш мозг шепчет чужие мысли: причина кроется глубже, чем вы думаете, и касается каждого
Этот медовик покорит вас простотой: рецепт без раскатки коржей покорит занятых хозяек
Природа в окружении истории: как Абруццо завораживает своим очарованием
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Футбольная лихорадка и кулинарные шедевры: 2 рецепта, которые вы должны попробовать
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Растут, но никак не догонят: почему зарплаты в России всё ещё отстают от мировых лидеров
Один осенний полив — и грибок исчезает: дедовская смесь с купоросом и мылом выжигает болезнь без следа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.