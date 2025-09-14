Миллион за малыша: как новая льгота изменит жизнь родителей и работодателей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

С 1 января 2026 года выплаты от компаний сотрудникам при рождении или усыновлении ребёнка размером до 1 миллиона рублей будут освобождены от НДФЛ и страховых взносов.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Михаил Косов, заведующий кафедрой финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова, отметил, что экономия по НДФЛ на сумму в 1 миллион рублей может составить до 130-150 тысяч рублей в зависимости от ставки налога. Это довольно внушительная сумма, сопоставимая с несколькими среднемесячными зарплатами в разных регионах страны.

Для работодателей такие новшества также могут быть полезны, так как это предоставит им новые инструменты для привлечения и удержания сотрудников, при этом уменьшив налоговые расходы. Однако важно обеспечить правоприменительную практику и прозрачность, чтобы все семьи имели равный доступ к этим выплатам, пишет "Прайм".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
