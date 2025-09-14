Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нефть — лишь предлог? Индия говорит нет американским товарам

Экономика

США ввели импортные пошлины на товары из Индии в первую очередь потому, что отечественный рынок представляет собой один из самых закрытых для американских фирм в мире, а не из-за закупок российского нефти. 

Фото: commons.wikimedia.org by Ryan from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Об этом заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.

После своего возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп начал усиливать торговую политику: он установил пошлины на импорт из Мексики и Канады, увеличил их для Китая, а затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Вершиной этой политики стало заявление от 2 апреля о введении базовой ставки в 10% на импорт и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Однако уже через неделю увеличение тарифов было приостановлено, что дало старт торговым переговорам со многими партнёрами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
