Нефть — лишь предлог? Индия говорит нет американским товарам

США ввели импортные пошлины на товары из Индии в первую очередь потому, что отечественный рынок представляет собой один из самых закрытых для американских фирм в мире, а не из-за закупок российского нефти.

Об этом заявил в интервью РИА Новости экс-министр финансов РФ и экономист Михаил Задорнов.

После своего возвращения в Белый дом президент США Дональд Трамп начал усиливать торговую политику: он установил пошлины на импорт из Мексики и Канады, увеличил их для Китая, а затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Вершиной этой политики стало заявление от 2 апреля о введении базовой ставки в 10% на импорт и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Однако уже через неделю увеличение тарифов было приостановлено, что дало старт торговым переговорам со многими партнёрами.