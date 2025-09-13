Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мечта рухнула: сколько нужно денег, чтобы жить по-американски

Экономика

Согласно новому исследованию Investopedia, в 2025 году стоимость американской мечты превысила 5 миллионов долларов — точнее, 5 043 323 доллара.

Бунгало в США, Коннектикут
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бунгало в США, Коннектикут

Это на 600 тысяч долларов больше, чем в 2024 году, и почти на 50% выше, чем всего два года назад.

Разные расходы

Эта сумма включает в себя разные расходы, такие как свадьба, здравоохранение, пенсия, воспитание двоих детей, оплата их обучения в университетах, новые автомобили каждые пять лет и владение домом. Например, в 2024 году стоимость мечты составляла 4,4 миллиона, а в 2023 году — 3,4 миллиона.

Американская мечта всё дальше

Автор доклада Калеб Сильвер отметил, что разумные финансовые вехи становятся всё более дорогими и недостижимыми для многих американцев. Основной причиной роста стоимости в этом году является добавление предполагаемых расходов на здравоохранение в расчёт — 414 208 долларов, которые не включались ранее.

Также, ожидаемая стоимость выхода на пенсию увеличилась до 1 636 881 долларов, а сумма, нужная для воспитания детей и их обучения, возросла до 876 092 долларов. Среднестатистический американец запланирует 38 200 долларов на свадьбу, 39 381 доллар на содержание кота и собаки и 180 621 доллар на отпуска в течение всей жизни, РГ.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
