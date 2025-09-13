Цена упала, а импорт вырос: Китай заставит США ответить за американские микросхемы

Китайское правительство начало антидемпинговое расследование, направленное против микросхем, произведённых в США. Информацию об этом распространило министерство торговли Китая.
В официальном сообщении указывается, что инициатором расследования стали китайские компании, действующие в рамках национальных законов и норм ВТО. По данным, опубликованным ведомством, импорт американских микросхем в Китай в период с 2022 по 2024 год вырос на 37%, однако их совокупная стоимость снизилась на 52%, пишет ТАСС.
"Подобная динамика привела к снижению рыночных цен и создала ценовое давление на аналогичные китайские товары, нанеся ущерб местным производителям и промышленному сектору в целом", — заявили в министерстве торговли КНР.
