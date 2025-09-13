Цена упала, а импорт вырос: Китай заставит США ответить за американские микросхемы

Китайское правительство начало антидемпинговое расследование, направленное против микросхем, произведённых в США. Информацию об этом распространило министерство торговли Китая.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ чип

В официальном сообщении указывается, что инициатором расследования стали китайские компании, действующие в рамках национальных законов и норм ВТО. По данным, опубликованным ведомством, импорт американских микросхем в Китай в период с 2022 по 2024 год вырос на 37%, однако их совокупная стоимость снизилась на 52%, пишет ТАСС.

"Подобная динамика привела к снижению рыночных цен и создала ценовое давление на аналогичные китайские товары, нанеся ущерб местным производителям и промышленному сектору в целом", — заявили в министерстве торговли КНР.