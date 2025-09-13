Финансовый импульс из Японии: Украина ждёт 246 млн долларов кредита

Украина получит кредит в размере 246 миллионов долларов от Японии.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство финансов Украины.
"Япония предоставит Украине свыше 246 миллионов долларов в рамках инициативы Всемирного банка, ориентированной на поддержку фискального управления", — отмечается в опубликованной информации на сайте министерства.
Как уточняется, эти средства будут переданы в виде кредитного займа.
В 2024 году Украина столкнулась с рекордным бюджетным дефицитом в размере 43,9 миллиарда долларов. Для его покрытия украинские власти продолжают надеяться на поддержку международных партнёров.
В то же время на Западе обсуждение новых пакетов помощи затягивается, а руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей ранее настоятельно предупреждал, что международная поддержка со временем может уменьшиться, и Киеву следует сосредоточиться на развитии внутренних источников финансирования.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.