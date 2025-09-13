Могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в Перми: какие навыки у главных механиков ценятся

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:03
Экономика

Максимальный доход главного механика в сфере транспортной логистики в Перми может достигать 200 тысяч рублей.

Автомеханик осматривает машину
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автомеханик осматривает машину

Это значение ниже, чем в Москве (300 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (260 тысяч рублей) и Екатеринбурге (235 тысяч рублей) и в других крупных населённых пунктах. Уровень зарплат зависит от профессионального опыта и набора навыков.

Зарплатная категория, от 65 до 75 тысяч рублей (верхняя граница зарплаты, от 120 до 200 тысяч рублей), предназначена для главных механиков с опытом работы от года. Необходимы навыки чтения схем, знание гидравлических и пневматических систем, а также опыт работы в ремонтной зоне и ведение дефектных ведомостей. От таких кандидатов требуется уверенное знание программы "1С", а также навыки в эксплуатации и ремонте грузовых автомобилей, и понимание нормативных документов, пишет "ФедералПресс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
