Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый остров появился в Венгрии: вода ушла прямо на глазах
Второй подбородок приходит быстро: привычки возвращают чёткий контур лучше уколов
Тайная зона молодости: эти лёгкие движения спасут от старения
Ссора наследников: откровения сына Никаса Сафронова перевернули представление о сыне Децла
Могут зарабатывать до 200 тысяч рублей в Перми: какие навыки у главных механиков ценятся
Бесключевой доступ превратился в чёрный ход для угонщиков: как защитить машину
Даже сухая грудка становится сочной: секретный соус из простых продуктов творит чудо
Флоксы готовят зимний чемодан: что положить внутрь, чтобы весной был фейерверк цветов
Диван на годы или хлам на неделю: правила выбора мебели, которая выдержит всю семью

Между небом и землёй без российского сырья: как Финляндия теряет миллиарды после новых реалий

0:55
Экономика

Разрыв экономических отношений между Финляндией и Россией, по заявлению премьер-министра Петтери Орпо, оказал неблагоприятное воздействие на финскую экономику.

Флаг Финляндии
Фото: commons.wikimedia.org by CGP Grey, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Финляндии

Об этом пишет URA.RU. В интервью финской телерадиокомпании Yle премьер-министр подчеркнул, что полное прекращение приграничных перевозок и торговли, отсутствие авиасообщения с Россией создают обстановку неопределённости и сдерживают экономический рост Финляндии. 

Орпо заявил, что из-за прекращения трансграничного сообщения лесная промышленность страны лишилась ежегодных поставок примерно десяти миллионов кубометров российской древесины. Он также сообщил, что уход финских компаний с российского рынка привёл к многомиллиардным инвестиционным потерям. Предприятиям пришлось искать новых поставщиков, что привело к увеличению затрат.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Красота и стиль
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Диван на годы или хлам на неделю: правила выбора мебели, которая выдержит всю семью
Мышцы уходят не от лени — а от времени: что спасает форму, когда возраст берёт своё
Между небом и землёй без российского сырья: как Финляндия теряет миллиарды после новых реалий
Сухая солома или могильный саван? Неправильное укрытие превращает клумбу в кладбище растений
Кинодебют Ксении Бородиной: почему съёмки стали настоящим испытанием для звезды
Комары ведут охоту по запаху: привычка к этому напитку превращает вечер в кровавый ужин
Красота, которая калечит: собаки с милой мордочкой и смертельно уязвимыми глазами
Картофель играет против хозяина: неправильное хранение оборачивается отравлением
Секретное оружие против целлюлита: эти 2 упражнения творят чудеса
Обычная таблетка лишает водительских прав: эти лекарства опасны за рулём
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.