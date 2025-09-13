Между небом и землёй без российского сырья: как Финляндия теряет миллиарды после новых реалий

Разрыв экономических отношений между Финляндией и Россией, по заявлению премьер-министра Петтери Орпо, оказал неблагоприятное воздействие на финскую экономику.
Об этом пишет URA.RU. В интервью финской телерадиокомпании Yle премьер-министр подчеркнул, что полное прекращение приграничных перевозок и торговли, отсутствие авиасообщения с Россией создают обстановку неопределённости и сдерживают экономический рост Финляндии.
Орпо заявил, что из-за прекращения трансграничного сообщения лесная промышленность страны лишилась ежегодных поставок примерно десяти миллионов кубометров российской древесины. Он также сообщил, что уход финских компаний с российского рынка привёл к многомиллиардным инвестиционным потерям. Предприятиям пришлось искать новых поставщиков, что привело к увеличению затрат.
