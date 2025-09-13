Рыболовство возрождается, бизнес растёт: 1,3 млн кв. м жилья — лишь верхушка айсберга в Херсонской области

В Херсонской области намечено возведение свыше 1,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости.

Доступное жильё для местных жителей и приезжих специалистов

Эта инициатива призвана удовлетворить потребности местных жителей и специалистов, прибывающих в регион. По словам сенатора РФ от Херсонской области Игоря Кастюкевича в интервью ТАСС, одна из компаний, получивших статус резидента свободной экономической зоны (СЭЗ), собирается реализовать проект строительства жилых домов, рассчитанных на 817 квартир. Общий объём капиталовложений оценивается в 3,6 миллиарда рублей.

Сенатор подчеркнул актуальность жилищного вопроса для региона, отметив потребность в новых квадратных метрах и у коренных жителей, и у приезжих профессионалов. Он уточнил, что упомянутый проект в рамках СЭЗ подразумевает возведение 60 тысяч квадратных метров современного жилья.

Все дороги бизнесу открыты

Кастюкевич также заявил о значительном интересе к Херсонской области со стороны предприятий агропромышленного комплекса. Кроме того, сенатор отметил наличие портов на Азовском и Черном морях, представляющих интерес для бизнеса. Особое внимание, по его словам, уделяется возрождению рыболовства, в частности развитию осетрового хозяйства в Геническе, где некогда располагалась одна из крупнейших рыболовецких артелей. Привлечение инвестиций в эту сферу является приоритетной задачей.