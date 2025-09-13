Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Украина меняет вектор: Индии и не только объявлен топливный бойкот

Экономика

"Укрнафта", ведущая украинская добывающая организация, заявила об отказе от приобретения горючего, произведённого в Индии.

Вагоны с нефтью
Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вагоны с нефтью

Об этом стало известно из сообщения специализированного украинского издания "Нефтерынок", ссылающегося на пресс-службу компании. Компания анонсировала второй раунд торгов на закупку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа с поставками в октябре и в течение последнего квартала 2025 года. В заявлении подчёркивается, что продукция из России, Белоруссии, Ирана и Индии не будет рассматриваться. Обязательным условием участия в тендере является предоставление информации о стране происхождения предлагаемого топлива.

 По данным украинского издания, за первые восемь месяцев 2025 года импорт дизельного топлива индийского производства увеличился более чем в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доля индийских поставок в общем объёме импорта дизельного топлива достигла 11,6% в 2025 году, что значительно превышает показатель в 1,7%, зафиксированный годом ранее, пишет ТАСС.

