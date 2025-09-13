Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Франция потеряла звезду: Fitch понизило кредитный рейтинг страны

1:08
Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о снижении долгосрочного рейтинга Франции по обязательствам в иностранной валюте.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by Dinkum, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Франции

Госдолг растёт

Теперь он находится на уровне "A+", тогда как ранее был "AA-". Прогноз по рейтингу остаётся стабильным. Информация об этом была размещена на официальном сайте агентства.

В качестве основных причин для такого решения Fitch указало на значительный и продолжающий увеличиваться уровень государственного долга, а также на политическую нестабильность и неблагоприятные прогнозы относительно дефицита бюджета, обусловленные ростом затрат на оборону.

Премьер-министр заявил о критической ситуации

За несколько дней до этого, 8 сентября, премьер-министр Франции Франсуа Байру, выступая перед голосованием о доверии правительству в Национальном собрании, напомнил о серьёзной экономической ситуации, в которой оказалась страна. Он отметил, что основная проблема заключается в стремительном увеличении государственного долга, сообщает ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
