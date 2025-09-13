Франция потеряла звезду: Fitch понизило кредитный рейтинг страны

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о снижении долгосрочного рейтинга Франции по обязательствам в иностранной валюте.
Теперь он находится на уровне "A+", тогда как ранее был "AA-". Прогноз по рейтингу остаётся стабильным. Информация об этом была размещена на официальном сайте агентства.
В качестве основных причин для такого решения Fitch указало на значительный и продолжающий увеличиваться уровень государственного долга, а также на политическую нестабильность и неблагоприятные прогнозы относительно дефицита бюджета, обусловленные ростом затрат на оборону.
За несколько дней до этого, 8 сентября, премьер-министр Франции Франсуа Байру, выступая перед голосованием о доверии правительству в Национальном собрании, напомнил о серьёзной экономической ситуации, в которой оказалась страна. Он отметил, что основная проблема заключается в стремительном увеличении государственного долга, сообщает ТАСС.
