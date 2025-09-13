Как россияне решали квартирный вопрос: деньги для внесения первого взноса

Согласно исследованию, проведённому Lеvel Group, каждый пятый (20%) заёмщик, оформивший ипотечный кредит на покупку жилья, получил финансовую поддержку от родителей для внесения первого взноса.

Совместные усилия с супругом или супругой помогли 13% респондентов. Почти четверть (24%) смогли собрать необходимую сумму, реализовав другую недвижимость, а 10% использовали средства, вырученные от продажи автомобиля или другого ценного имущества. Лишь небольшая часть (4%) продала загородный дом ради этой цели, пишет Газета. Ru.

Любопытно, что только 24% опрошенных сознательно откладывали деньги на первоначальный взнос. Наиболее распространенный срок накопления составил от одного года до трёх лет (10%).

Опрос также выявил, что при покупке квартиры без привлечения ипотеки большинство покупателей полагались на собственные сбережения (30%). Чаще всего накопить требуемую сумму удавалось в течение трех лет (17%) или пяти лет (8%). Почти каждый пятый (18%) покупатель, приобретающий квартиру за наличный расчёт, использовал средства, полученные от продажи другой квартиры. Наследство стало источником финансирования для 4% покупателей, а родительская помощь — для 18%, что сопоставимо с долей тех, кто реализовал предыдущее жильё.