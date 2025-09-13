Хмель перемен: как новые пошлины изменили карту импортного пива в России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:20
Экономика

С января по июнь текущего года российские импортёры почти вдвое уменьшили объёмы приобретаемого зарубежного пива.

Пивная тарелка
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пивная тарелка

Пошлины на импорт выросли

Общий объём импорта пива в Россию за первое полугодие составил 72,1 миллиона долларов, тогда как годом ранее этот показатель достигал 137,1 миллиона долларов. Существенное сокращение импорта связано, прежде всего, с уменьшением поставок из стран, признанных "недружественными", после того как в России были повышены пошлины на импорт пива с 0,1 до 1 евро за литр.

Китай — ключевой поставщик

Ключевым поставщиком пива на российский рынок в настоящее время является Китай. Поставки из Китая выросли в полтора раза, достигнув 18 миллионов долларов. Германия, ранее занимавшая лидирующие позиции, опустилась на третье место, сократив экспорт в Россию в 5,5 раза до 9 миллионов долларов.

Чехия занимает вторую строчку в списке крупнейших поставщиков, за ней следуют Литва и Армения, занимающие четвертое и пятое места соответственно, пишет РГ со ссылкой на РИА Новости.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
