Российский газ снова на плаву: четвёртый танкер готов прибыть в китайский порт Тешань

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Уже четвёртый танкер с сжиженным природным газом (СПГ) проекта "Арктик СПГ-2" готов прибыть в китайский порт Тешань, сообщает Reuters со ссылкой на данные LSEG.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

С конца августа китайский терминал принял три предыдущие партии газа, доставленные на судах Artic Mulan, Voskhod и Zarya. Четвёртый газовоз, Buran, ожидается 13 сентября.

Проект "Арктик СПГ-2" попал под блокирующие санкции США в конце 2023 года. "Новатэк" планировал начать отгрузки в начале 2024-го, однако вынужден был отложить поставки на неопределённый срок. С тех пор завод отправил более десяти партий СПГ, но долгое время не мог найти покупателей, несмотря на скидки до 40%. Поставки в Китай, наконец, помогут поддержать работу завода.

Три из четырёх газовозов были переименованы в середине апреля и сменили флаги Панамы на российские. Суда относятся к серии North, созданной южнокорейской компанией Samsung Heavy Industries по заказу японского оператора NYK специально для проекта "Арктик СПГ-2".

Главными проблемами проекта остаются отсутствие газовозов ледового класса, способных работать круглогодично, и угроза санкций для покупателей. Выбор порта Тешань, как считают эксперты, может быть связан с минимизацией рисков попадания под американские ограничительные меры.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -163 °C для удобства хранения или транспортировки.

