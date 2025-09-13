Вашингтон давит на союзников: США предложат G7 создать механизм изъятия замороженных активов РФ

США намерены предложить странам "Большой семерки" (G7) создать юридический механизм для изъятия замороженных суверенных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией Вашингтона.
По данным агентства, речь идет не только о формальной блокировке, но и о возможности ареста или прямого использования российских средств для финансирования оборонных нужд Украины.
Вопрос остается крайне спорным: ранее глава МИД Бельгии Максим Прево подчеркнул, что Брюссель согласится на использование российских активов (объем которых оценивается примерно в €200 млрд), только если Евросоюз коллективно возьмет на себя все юридические риски.
"Бельгия не может позволить себе взять на себя потенциальные претензии, которые могут в будущем обернуться выплатами, равными годовому бюджету страны", — отметил министр.
Таким образом, инициатива США вновь ставит союзников перед дилеммой: с одной стороны, есть желание увеличить поддержку Киева, с другой — опасения, что решение спровоцирует масштабные судебные иски, подорвет доверие к западным финансовым системам и создаст прецедент для мировой экономики.
Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.