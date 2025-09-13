Опасная стабильность? Что скрывает рекордно низкая безработица

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно заявлению Центробанка по итогам заседания совета директоров, обстановка на российском рынке труда всё еще характеризуется напряженностью, несмотря на тенденцию к уменьшению числа компаний, сталкивающихся с нехваткой рабочей силы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Деловая женщина с документами

Напряжённость сохраняется на рынке труда

В ЦБ подчеркивают, что значимого улучшения ситуации с напряжённостью на рынке труда не наблюдается. Опросы показывают, что процент предприятий, ощущающих дефицит сотрудников, продолжает снижаться, однако проблема остаётся актуальной.

В пресс-релизе также отмечается, что хотя рост заработных плат замедлился по сравнению с 2024 годом, текущие темпы увеличения всё ещё превышают показатели роста производительности труда.

Рекордно низкая отметка

Центральный Банк напоминает о том, что уровень безработицы в стране находится на рекордно низкой отметке за всю историю наблюдений.

По данным Росстата, в июле 2025 года уровень безработицы в России остался неизменным по сравнению с предыдущими месяцами и составил 2,2%, что соответствует историческому минимуму, зафиксированному с 1991 года, пишет "Интерфакс".