Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России

Зарплатные предложения для офисных специалистов в России заметно выросли летом 2025 года, показало исследование сервиса "Авито Работа".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ зарплата

Лидерами рейтинга стали тестировщики, которым работодатели готовы платить в среднем 129 тысяч рублей в месяц — это на 13% больше, чем годом ранее.

Тестировщики сегодня одни из самых востребованных специалистов: они отвечают за поиск багов, проверку функционала и защиту программного обеспечения. Размер их дохода напрямую зависит от уровня квалификации, опыта и сложности проектов.

На втором месте по уровню зарплат — инженеры, получающие в среднем 105,5 тысячи рублей, на третьем — технологи со ставкой 97,2 тысячи рублей, пишет РИА "Новости".

Где платят больше всего

По регионам картина выглядит следующим образом:

Ямало-Ненецкий автономный округ — в среднем 137,7 тыс. рублей;

Москва — 124,6 тыс. рублей;

Сахалинская область — 121 тыс. рублей.

Таким образом, северные и дальневосточные регионы традиционно лидируют за счёт высоких коэффициентов и спроса на специалистов.

В каких сферах растут доходы быстрее всего

По словам директора категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилла Пшеничных, самым стремительным оказался рост зарплат в банковской и инвестиционной сферах. За год предложения выросли почти в полтора раза — на 47%.

Кроме того, компании начали активнее инвестировать в клиентский сервис, что заметно увеличило доходы специалистов по продажам и сотрудников служб поддержки.