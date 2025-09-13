Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Зарплатные предложения для офисных специалистов в России заметно выросли летом 2025 года, показало исследование сервиса "Авито Работа".

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лидерами рейтинга стали тестировщики, которым работодатели готовы платить в среднем 129 тысяч рублей в месяц — это на 13% больше, чем годом ранее.

Тестировщики сегодня одни из самых востребованных специалистов: они отвечают за поиск багов, проверку функционала и защиту программного обеспечения. Размер их дохода напрямую зависит от уровня квалификации, опыта и сложности проектов.

На втором месте по уровню зарплат — инженеры, получающие в среднем 105,5 тысячи рублей, на третьем — технологи со ставкой 97,2 тысячи рублей, пишет РИА "Новости".

Где платят больше всего

По регионам картина выглядит следующим образом:

  • Ямало-Ненецкий автономный округ — в среднем 137,7 тыс. рублей;
  • Москва — 124,6 тыс. рублей;
  • Сахалинская область — 121 тыс. рублей.

Таким образом, северные и дальневосточные регионы традиционно лидируют за счёт высоких коэффициентов и спроса на специалистов.

В каких сферах растут доходы быстрее всего

По словам директора категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилла Пшеничных, самым стремительным оказался рост зарплат в банковской и инвестиционной сферах. За год предложения выросли почти в полтора раза — на 47%.

Кроме того, компании начали активнее инвестировать в клиентский сервис, что заметно увеличило доходы специалистов по продажам и сотрудников служб поддержки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
