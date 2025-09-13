Удивительные цифры: названа самая прибыльная офисная профессия России

Зарплатные предложения для офисных специалистов в России заметно выросли летом 2025 года, показало исследование сервиса "Авито Работа".
Лидерами рейтинга стали тестировщики, которым работодатели готовы платить в среднем 129 тысяч рублей в месяц — это на 13% больше, чем годом ранее.
Тестировщики сегодня одни из самых востребованных специалистов: они отвечают за поиск багов, проверку функционала и защиту программного обеспечения. Размер их дохода напрямую зависит от уровня квалификации, опыта и сложности проектов.
На втором месте по уровню зарплат — инженеры, получающие в среднем 105,5 тысячи рублей, на третьем — технологи со ставкой 97,2 тысячи рублей, пишет РИА "Новости".
По регионам картина выглядит следующим образом:
Таким образом, северные и дальневосточные регионы традиционно лидируют за счёт высоких коэффициентов и спроса на специалистов.
По словам директора категории "Офисные профессии" "Авито Работы" Кирилла Пшеничных, самым стремительным оказался рост зарплат в банковской и инвестиционной сферах. За год предложения выросли почти в полтора раза — на 47%.
Кроме того, компании начали активнее инвестировать в клиентский сервис, что заметно увеличило доходы специалистов по продажам и сотрудников служб поддержки.
