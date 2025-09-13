Ложная предоплата и кража паролей: киберпреступники начали охотиться за безработными

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме, нацеленной на граждан, находящихся в поиске работы.

Злоумышленники активно мониторят объявления соискателей и выходят на связь, представляясь работодателями. Чаще всего речь идет о вакансиях с простыми обязанностями — например, "помощника для пожилого человека" или курьера для закупки продуктов.

После того как жертва проявляет интерес к вакансии, мошенники переводят общение в мессенджеры и присылают список якобы необходимых покупок. На этом этапе соискателю приходит поддельное SMS-уведомление о зачислении крупной суммы денег. Такая уловка создает впечатление, что работодатель действительно сделал предоплату.

Далее злоумышленники требуют от жертвы "подтвердить получение средств", предлагая включить функцию демонстрации экрана на мобильном устройстве. Именно в этот момент они получают доступ к паролям, кодам подтверждения и push-уведомлениям из банковских приложений.

Эксперты УБК предупреждают: подобные схемы становятся все более изощрёнными, а доверчивость соискателей работы делает их особенно уязвимыми.