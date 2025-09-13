Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему привычные тренажёры могут работать против вас — новый взгляд на спорт
Бюджетный ужин, который выглядит дороже ресторана: пельмени в нежном соусе по-новому рецепту
Кошка забывает дорогу к миске — и становится ключом к разгадке болезни Альцгеймера
Они снова здесь: кто расставляет зеркальные монолиты по планете уже 7 лет
Ловушки биографического кино: что Свайп умолчал об основательнице приложения для знакомств
Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы
Дешевая магия против вони: полотенца оживают без пятновыводителей

Ложная предоплата и кража паролей: киберпреступники начали охотиться за безработными

1:17
Экономика

Управление по борьбе с киберпреступностью МВД России предупредило россиян о новой мошеннической схеме, нацеленной на граждан, находящихся в поиске работы.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Злоумышленники активно мониторят объявления соискателей и выходят на связь, представляясь работодателями. Чаще всего речь идет о вакансиях с простыми обязанностями — например, "помощника для пожилого человека" или курьера для закупки продуктов.

После того как жертва проявляет интерес к вакансии, мошенники переводят общение в мессенджеры и присылают список якобы необходимых покупок. На этом этапе соискателю приходит поддельное SMS-уведомление о зачислении крупной суммы денег. Такая уловка создает впечатление, что работодатель действительно сделал предоплату.

Далее злоумышленники требуют от жертвы "подтвердить получение средств", предлагая включить функцию демонстрации экрана на мобильном устройстве. Именно в этот момент они получают доступ к паролям, кодам подтверждения и push-уведомлениям из банковских приложений.

Эксперты УБК предупреждают: подобные схемы становятся все более изощрёнными, а доверчивость соискателей работы делает их особенно уязвимыми.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Новости спорта
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Экономика и бизнес
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Домашние животные
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Заправка обернулась проблемой: этот бензин способен вызвать перебои в работе двигателя
Огромное зеркало посреди степи: озеро Эльтон стирает грань между небом и землёй
Полка с обувью больше не будет прежней: осень-зима 2025/26 взрывает привычные образы
Дешевая магия против вони: полотенца оживают без пятновыводителей
Ложная предоплата и кража паролей: киберпреступники начали охотиться за безработными
Банановый хлеб: как сделать его неповторимым
Как создавали машину времени для культовой комедии Гайдая: история, полная неожиданностей
Вода, скрытая глубже Чёрного моря: тайна, которую Амазонка прячет под собой
Томаты в золоте: старинный способ сохранить вкус лета до января без холодильника и обработки
Баланс, а не фанатизм: секрет долгого прогресса, о котором молчат фитнес-гуру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.