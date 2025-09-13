Крах Volkswagen в России: кредиторы получили право оспаривать сделки концерна

1:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление АО "Камея" и ввёл процедуру конкурсного производства в отношении имущества немецкого автоконцерна Volkswagen в России. Решение суда открывает кредиторам путь к активам компании на территории РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Christoph Braun, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Логотип Volkswagen

Суд включил в реестр требований кредиторов долг концерна в размере 16,9 млрд рублей. Эта задолженность возникла после расторжения договора 2017 года о поставках дизельных двигателей для нижегородского автозавода ГАЗ.

Интерес к делу проявился ещё и потому, что право требования к Volkswagen оказалось у "Камеи" не напрямую, а через сделку: компания выкупила права на взыскание долга у ООО "Автомобильный завод "НАЗ"" (бывший ГАЗ) всего за 120 млн рублей.

Процедура банкротства назначена на шесть месяцев. Конкурсным управляющим назначен Андрей Столяров из Союза арбитражных управляющих "Созидание", пишет РИА "Новости".

Юристы Volkswagen пытались оспорить иск, заявляя, что концерн не имеет тесной связи с Россией и подобные споры можно решать в других юрисдикциях. Однако суд указал на наличие у компании активов в РФ — от долей в юридических лицах до интеллектуальной собственности. Теперь у кредиторов появится возможность оспаривать сделки Volkswagen и даже добиваться субсидиарной ответственности.