Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием

Экономика

Для минимизации вероятности участия банковских организаций в процессах легализации незаконно полученных доходов Центральный Банк предложил банкам активизировать усилия по выявлению определенных категорий операций с наличными средствами.

Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Под прицелом сомнительные операции

В соответствии с методическими указаниями, опубликованными регулятором, речь идет о транзакциях, связанных с заметным увеличением доли наличных взносов от юридических лиц или иностранных организаций без образования юрлица, по сравнению с обычной практикой использования счета данным клиентом, а также об операциях, при которых источник происхождения вносимой на счет наличности вызывает сомнения либо не имеет достаточного подтверждения.

В случае обнаружения таких операций, рекомендуется обращать особое внимание на внесение физическим лицом наличных на свой счет, если сумма значительно превышает его средний ежемесячный доход. Также важно учитывать внесение наличных в кассу банка для погашения кредита или займа, особенно если клиенту присвоена высокая степень риска по совершению сомнительных операций, а у банка отсутствует информация об источнике этих средств.

Центробанк советует банкам проявлять бдительность в отношении операций, когда третье лицо вносит наличные на клиентский счет при отсутствии информации о связи между этими лицами (например, родственной). Кроме того, под пристальным вниманием должна быть покупка иностранной валюты за наличные, происхождение которых кажется сомнительным.

Повышенное внимание к некоторым клиентам

В случае совпадения выявленных типов операций и сопутствующих характеристик, банкам необходимо "уделить повышенное внимание" клиенту и его действиям, провести расширенную проверку информации о клиенте, его деятельности, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарном владельце. Необходимо запросить у клиента дополнительные документы и сведения о характере и целях совершаемых им операций, пишет "Интерфакс".