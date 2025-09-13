Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люблю, но не заведу: три главные причины, почему люди отказываются от кошек, даже если обожают их
Опасная стабильность? Что скрывает рекордно низкая безработица
Цепи и люверсы объявили войну шаблонам: осень-зима 2025/2026 диктует новый манифест стиля
Антитренировки: фитнес-революция для тех, кто хочет худеть, ничего не делая
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета
Забудьте про аптеку: назван натуральный способ улучшить мужское здоровье после 30 лет

Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием

2:09
Экономика

Для минимизации вероятности участия банковских организаций в процессах легализации незаконно полученных доходов Центральный Банк предложил банкам активизировать усилия по выявлению определенных категорий операций с наличными средствами.

Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом
Фото: Unsplash by Alejandro Escamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина со смартфоном в руках за лэптопом

Под прицелом сомнительные операции

В соответствии с методическими указаниями, опубликованными регулятором, речь идет о транзакциях, связанных с заметным увеличением доли наличных взносов от юридических лиц или иностранных организаций без образования юрлица, по сравнению с обычной практикой использования счета данным клиентом, а также об операциях, при которых источник происхождения вносимой на счет наличности вызывает сомнения либо не имеет достаточного подтверждения.

В случае обнаружения таких операций, рекомендуется обращать особое внимание на внесение физическим лицом наличных на свой счет, если сумма значительно превышает его средний ежемесячный доход. Также важно учитывать внесение наличных в кассу банка для погашения кредита или займа, особенно если клиенту присвоена высокая степень риска по совершению сомнительных операций, а у банка отсутствует информация об источнике этих средств.

Центробанк советует банкам проявлять бдительность в отношении операций, когда третье лицо вносит наличные на клиентский счет при отсутствии информации о связи между этими лицами (например, родственной). Кроме того, под пристальным вниманием должна быть покупка иностранной валюты за наличные, происхождение которых кажется сомнительным.

Повышенное внимание к некоторым клиентам

В случае совпадения выявленных типов операций и сопутствующих характеристик, банкам необходимо "уделить повышенное внимание" клиенту и его действиям, провести расширенную проверку информации о клиенте, его деятельности, представителях, выгодоприобретателях и бенефициарном владельце. Необходимо запросить у клиента дополнительные документы и сведения о характере и целях совершаемых им операций, пишет "Интерфакс".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Новости спорта
Названы правила, которые Роналду установил в своей семье — от питания до дисциплины
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Общество
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Сорняки, которые вы привыкли ненавидеть: тайное оружие вашего урожая и спасение от лишних трат
Кузов оказался под угрозой: такой вариант автомойки чаще всего оставляет царапины и разводы
Еда бодрит лучше будильника: простой способ включить мозг без кофеина и забыть про сонливость
Фрукт берёт на себя удар: привычная еда работает как невидимый щит для сердца и иммунитета
Забудьте про аптеку: назван натуральный способ улучшить мужское здоровье после 30 лет
Сколько стоит новый Focus: все подробности ценовой политики
Дело не в сорте: почему дорогой рис превращается в кашу, а дешёвый — в ресторанное блюдо
Уборка кошачьего лотка за 60 секунд — это реально: эта пошаговая инструкция изменит вашу жизнь
Большие деньги, большие вопросы: как Центробанк будет бороться с отмыванием
Тайный ингредиент красоты и здоровья: вот как лепестки роз и лаванды меняют вкус тортов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.