Бастующие сотрудники Boeing в Сент-Луисе сказали нет: детали нового контракта

Экономика

В минувшую пятницу сотрудники, бастующие седьмую неделю, подразделения Boeing Defense отвергли новое предложение компании по контракту.

Фото: commons.wikimedia.org by Jeremy Elson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Завод Боинг

Работники в Сент-Луисе занимаются сборкой истребителей и других видов военной продукции, производимой компанией.

"Наши коллеги в Сент-Луисе в очередной раз продемонстрировали свою твердую позицию, отказавшись принимать половинчатые решения от Boeing, — подчеркнул президент Международной ассоциации машинистов и работников аэрокосмической отрасли Брайан Брайант. — Boeing необходимо прислушаться к голосу своих сотрудников и возобновить переговоры с адекватным предложением, которое признает вклад и профессионализм этих работников".

Отвергнутый проект соглашения содержал в себе сниженные отчисления в пенсионный фонд и уменьшенный бонус в сравнении с условиями договора, который был одобрен годом ранее, пишет CNN.