Не тратьте время зря: новые функции появятся в мобильных банках с 1 октября

По словам Антона Немкина, члена комитета Госдумы по информационной политике и координатора проекта "Цифровая Россия", начиная с 1 октября, мобильные приложения ведущих российских банков получат обновление, позволяющее пользователям сообщать о случаях мошеннических транзакций.
Немкин отметил, что нововведения связаны с вступлением в силу новых требований Центробанка России. Эти требования обязывают крупные финансовые организации интегрировать в свои мобильные сервисы инструменты для оперативной подачи заявлений о неправомерных переводах денежных средств. Данная мера значительно облегчит процедуру регистрации подобных инцидентов и позволит жертвам быстрее получать необходимые электронные документы для обращения в правоохранительные органы.
Вместо личного посещения отделения или длительных телефонных разговоров с операторами колл-центра, подать заявление станет возможно непосредственно через мобильное приложение. Это ускорит процесс реагирования со стороны банка и полиции, а также повысит вероятность успешного раскрытия преступления, пишет РИА Новости.
