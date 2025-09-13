Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Незаметные продукты диктуют правила: их отсутствие превращает тело в слабую оболочку
Идеальная картофельная запеканка: вот секретный ингредиент, который раскроет её вкус на 100%
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Машины, которые разделили мир: одни молятся на них, другие называют позором дорог
Утёрла всем нос: количество хромосом у этой бабочки из Африки стало неожиданностью для учёных
Жарим без масла: 3 рабочих способа приготовления идеальной яичницы для тех, кто следит за фигурой
Ни сода, ни уксус: секретная таблетка, которая поможет очистить духовку до блеска
Как сделать макияж, чтобы он подходил под любой дресс-код: 4 простых совета
Шокирующий метод Александра Васильева: какой напиток спасает его от болей в животе

Дорогая недвижимость — большие налоги? Разбираемся в изменениях по госпошлинам

1:42
Экономика

В России вступил в силу Федеральный закон № 275-ФЗ, который меняет порядок уплаты госпошлины за регистрацию недвижимости. Юристы рассказали, как это будет работать и сколько придётся платить. 

Таунхаус
Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таунхаус

Всё зависит от кадастровой стоимости

Теперь пошлина будет зависеть от кадастровой стоимости недвижимости. Если стоимость объекта до 20 млн рублей, пошлина составит фиксированные 4 тысячи рублей. Если стоимость выше, то госпошлина будет 0,02% от кадастровой стоимости, но не более 500 тысяч рублей. Для дорогих объектов стоимостью более 22 млн рублей и для других случаев (например, при одновременной регистрации и кадастровом учете) действуют повышенные ставки до 0,2% с верхним пределом 1 млн рублей.

Кроме этого, поправки расширяют применение госпошлины на доли в праве общей долевой собственности. Теперь пошлина рассчитывается от стоимости самой доли, а не всего объекта.

В каком случае пошлина не возвращается

Несмотря на изменения, если государственный кадастровый учёт или регистрация прав не будут осуществлены, уплаченная пошлина не возвращается.

Регистрация других объектов недвижимости

За регистрацию договоров безвозмездного пользования теперь придётся платить так же, как и за аренду.

Для регистрации прав на земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства или садоводства, пошлина осталась символической — 700 рублей или 1 000 рублей, пишет РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Садоводство, цветоводство
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Общество
Нужно закрыть русские школы: как мигранты ополчились на российскую систему образования
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Шокирующий метод Александра Васильева: какой напиток спасает его от болей в животе
Таблетка за копейки, которая заменит полсотни удобрений на вашем огороде
Чипсы сдают позиции: домашние рецепты отбирают вкус и популярность у магазинных пачек
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Хотели охранника, получили диванного лентяя: характер породы ломает ожидания
Спасательный круг для ТЦ? Почему фудхоллы захватывают рынок
Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи
Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других
Быстрые диеты работают не так, как вы думаете: правда, которую скрывают цифры на весах
Как сделать минимализм уютным: 6 принципов, чтобы интерьер не казался стерильным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.