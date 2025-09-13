Дорогая недвижимость — большие налоги? Разбираемся в изменениях по госпошлинам

В России вступил в силу Федеральный закон № 275-ФЗ, который меняет порядок уплаты госпошлины за регистрацию недвижимости. Юристы рассказали, как это будет работать и сколько придётся платить.
Теперь пошлина будет зависеть от кадастровой стоимости недвижимости. Если стоимость объекта до 20 млн рублей, пошлина составит фиксированные 4 тысячи рублей. Если стоимость выше, то госпошлина будет 0,02% от кадастровой стоимости, но не более 500 тысяч рублей. Для дорогих объектов стоимостью более 22 млн рублей и для других случаев (например, при одновременной регистрации и кадастровом учете) действуют повышенные ставки до 0,2% с верхним пределом 1 млн рублей.
Кроме этого, поправки расширяют применение госпошлины на доли в праве общей долевой собственности. Теперь пошлина рассчитывается от стоимости самой доли, а не всего объекта.
Несмотря на изменения, если государственный кадастровый учёт или регистрация прав не будут осуществлены, уплаченная пошлина не возвращается.
За регистрацию договоров безвозмездного пользования теперь придётся платить так же, как и за аренду.
Для регистрации прав на земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства или садоводства, пошлина осталась символической — 700 рублей или 1 000 рублей, пишет РБК.
