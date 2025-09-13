Дорогая недвижимость — большие налоги? Разбираемся в изменениях по госпошлинам

В России вступил в силу Федеральный закон № 275-ФЗ, который меняет порядок уплаты госпошлины за регистрацию недвижимости. Юристы рассказали, как это будет работать и сколько придётся платить.

Фото: Фотобанк Московской области by Александр Кожохин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Таунхаус

Всё зависит от кадастровой стоимости

Теперь пошлина будет зависеть от кадастровой стоимости недвижимости. Если стоимость объекта до 20 млн рублей, пошлина составит фиксированные 4 тысячи рублей. Если стоимость выше, то госпошлина будет 0,02% от кадастровой стоимости, но не более 500 тысяч рублей. Для дорогих объектов стоимостью более 22 млн рублей и для других случаев (например, при одновременной регистрации и кадастровом учете) действуют повышенные ставки до 0,2% с верхним пределом 1 млн рублей.

Кроме этого, поправки расширяют применение госпошлины на доли в праве общей долевой собственности. Теперь пошлина рассчитывается от стоимости самой доли, а не всего объекта.

В каком случае пошлина не возвращается

Несмотря на изменения, если государственный кадастровый учёт или регистрация прав не будут осуществлены, уплаченная пошлина не возвращается.

Регистрация других объектов недвижимости

За регистрацию договоров безвозмездного пользования теперь придётся платить так же, как и за аренду.

Для регистрации прав на земельные участки, предназначенные для личного подсобного хозяйства или садоводства, пошлина осталась символической — 700 рублей или 1 000 рублей, пишет РБК.