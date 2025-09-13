Спасательный круг для ТЦ? Почему фудхоллы захватывают рынок

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В 2025 году российский рынок фудхоллов переживает небывалый подъём: планируется запуск 34 новых площадок. Это абсолютный рекорд для данной отрасли.

Москва и Санкт-Петербург в лидерах

К концу текущего года общее количество подобных заведений может увеличиться до 140, занимая общую площадь около 400 тысяч квадратных метров. Основная концентрация фудхоллов наблюдается в Москве и Московской области (55% от общего числа), а также в Санкт-Петербурге (15%).

Ключевой фактор

Ключевым фактором, стимулирующим развитие сегмента в текущем году, стал повышенный интерес со стороны владельцев торговых центров. В условиях стагнации рынка торговой недвижимости они рассматривают фудхоллы как эффективный инструмент привлечения посетителей. Примечательно, что примерно 72% новых фудхоллов открываются именно в торговых центрах, что способствует удержанию арендаторов и повышению их доходов. Помимо этого, инвестиции в создание фудхолла значительно ниже, чем в открытие традиционного ресторана: от 3 до 5 миллионов рублей против 25-50 миллионов рублей, пишет "Ъ".

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
