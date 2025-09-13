Апокалипсис откладывается? США в шаге от энергетического коллапса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Экономика

Энергосистема США испытывает серьёзное давление из-за множества факторов. Увеличение спроса, вывод из эксплуатации старых электростанций, экстремальные погодные условия и политические трудности довели систему до хрупкое состояния..

Электрощиток при отключении света
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Электрощиток при отключении света

Центры обработки данных

Особенно активно влияет искусственный интеллект, который поспособствовал строительству центров обработки данных. Эти объекты с высокопроизводительными серверами требуют много энергии — в 2023 году они потребляли около 4,4% всей электроэнергии страны, и к 2028 году эта доля может вырасти втрое. 

Нехватка электриков

 Microsoft и Google предупреждают, что нехватка квалифицированных электриков может затормозить расширение инфраструктуры; предполагается, что в следующем десятилетии потребуется еще 500 000 электриков.

Кроме того, электромобили, тепловые насосы и электрификация промышленности создают дополнительную нагрузку. 

Экстремальная жара

С увеличением числа экстремальных тепловых явлений растёт потребность в охлаждении, особенно в таких регионах, как Техас и Аризона. Это приводит к новым рекордам нагрузки на энергосистему, пишет Zero Hedge.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
