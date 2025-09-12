3,1 млрд из федерального бюджета — Петербург построит свой автохаб

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Впервые Северная столица воспользуется инвестиционным казначейским займом для развития особой экономической зоны (ОЭЗ). 

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
По словам главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александра Ситова, это даст возможность учредить исследовательский центр для автомобильной промышленности.

Благодаря выгодному инструменту финансирования, в ОЭЗ "Шушары" будет построен научно-исследовательский комплекс автомобильной направленности. Новый инновационный центр займет площадь в 18 тыс. кв. метров. Подготовительные работы уже идут полным ходом. Планируется, что объект начнет функционировать в 2027 году/

Согласно информации пресс-службы комитета по промышленной политике, торговле и инновациям, город получит 3,1 млрд рублей федеральных средств на улучшение инфраструктуры особой экономической зоны "Санкт-Петербург", пишет ТАСС

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
