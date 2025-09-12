Мечта о доме ближе: Сбербанк снижает ипотечные ставки

После принятия решения Центробанком о снижении ключевой ставки Сбербанк проинформировал о корректировке процентных ставок по ипотечным программам, предоставляемым на общих условиях.
Об этом заявили представители пресс-службы финансовой организации. Согласно их заявлению, величина снижения процентной ставки по рыночной ипотеке составит от одного до двух процентов, в зависимости от суммы первоначального взноса. Новые условия ипотечного кредитования начнут действовать с 15 сентября. Конкретный размер снижения будет определяться следующим образом:
Самая низкая процентная ставка по ипотеке на первичном рынке жилья составит 17,4% годовых. Изменения коснутся и приобретения жилья на вторичном рынке. Минимальная ставка для таких объектов составит 17,8% годовых. Аналогичные условия будут применяться и к программе кредитования "Строительство собственного дома". Также Сбербанк анонсировал снижение ставок по кредиту под залог недвижимости, не имеющему целевого назначения. С 15 сентября снижение составит 1,5 процентных пункта, пишет URA.RU.
Процентные ставки по уже одобренным ипотечным кредитам, которые еще не были выданы, будут пересмотрены автоматически. Заёмщики смогут узнать актуальную информацию о своих заявках в личном кабинете на платформе Домклик.
