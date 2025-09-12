Мечта о доме ближе: Сбербанк снижает ипотечные ставки

После принятия решения Центробанком о снижении ключевой ставки Сбербанк проинформировал о корректировке процентных ставок по ипотечным программам, предоставляемым на общих условиях.

Фото: wikimedia.org by Florstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сбербанк России

Всё зависит от первоначального взноса

Об этом заявили представители пресс-службы финансовой организации. Согласно их заявлению, величина снижения процентной ставки по рыночной ипотеке составит от одного до двух процентов, в зависимости от суммы первоначального взноса. Новые условия ипотечного кредитования начнут действовать с 15 сентября. Конкретный размер снижения будет определяться следующим образом:

при первоначальном взносе, превышающем 20,1%, ставка снизится на один процент;

в случае, если первоначальный взнос составит более 30,1%, снижение составит полтора процента;

при взносе от 50,1% и выше, ставка будет уменьшена на два процента.

Ставки на первичном и вторичном рынках жилья

Самая низкая процентная ставка по ипотеке на первичном рынке жилья составит 17,4% годовых. Изменения коснутся и приобретения жилья на вторичном рынке. Минимальная ставка для таких объектов составит 17,8% годовых. Аналогичные условия будут применяться и к программе кредитования "Строительство собственного дома". Также Сбербанк анонсировал снижение ставок по кредиту под залог недвижимости, не имеющему целевого назначения. С 15 сентября снижение составит 1,5 процентных пункта, пишет URA.RU.

Ставки по одобренным заявкам

Процентные ставки по уже одобренным ипотечным кредитам, которые еще не были выданы, будут пересмотрены автоматически. Заёмщики смогут узнать актуальную информацию о своих заявках в личном кабинете на платформе Домклик.