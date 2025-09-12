Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Напиток, который согревает лучше пледа: секрет яблочно-грушевого компота
Почему ванная пахнет затхлостью даже после уборки? Виновата одна ваша привычка
Два миллиардера, два пути в космос: на чьей стороне окажется будущее человечества
После картофеля грядка может погибнуть: как правильно провести севооборот
Карпин готовится к дерби: Бителло заинтриговал своим заявлением о физической форме тренера
Татьяна Куртукова попала под прицел Украины: что стоит за решением Миротворца*
Не смотрите кошке в глаза: почему ваш пристальный взгляд для неё — объявление войны
Удобство или тикающая бомба на колёсах? Вот чем рискует водитель при переводе авто на газ
Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус

Мечта о доме ближе: Сбербанк снижает ипотечные ставки

2:05
Экономика

После принятия решения Центробанком о снижении ключевой ставки Сбербанк проинформировал о корректировке процентных ставок по ипотечным программам, предоставляемым на общих условиях.

Сбербанк России
Фото: wikimedia.org by Florstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сбербанк России

Всё зависит от первоначального взноса

Об этом заявили представители пресс-службы финансовой организации. Согласно их заявлению, величина снижения процентной ставки по рыночной ипотеке составит от одного до двух процентов, в зависимости от суммы первоначального взноса. Новые условия ипотечного кредитования начнут действовать с 15 сентября. Конкретный размер снижения будет определяться следующим образом:

  • при первоначальном взносе, превышающем 20,1%, ставка снизится на один процент;
  • в случае, если первоначальный взнос составит более 30,1%, снижение составит полтора процента;
  • при взносе от 50,1% и выше, ставка будет уменьшена на два процента.

Ставки на первичном и вторичном рынках жилья

Самая низкая процентная ставка по ипотеке на первичном рынке жилья составит 17,4% годовых. Изменения коснутся и приобретения жилья на вторичном рынке. Минимальная ставка для таких объектов составит 17,8% годовых. Аналогичные условия будут применяться и к программе кредитования "Строительство собственного дома". Также Сбербанк анонсировал снижение ставок по кредиту под залог недвижимости, не имеющему целевого назначения. С 15 сентября снижение составит 1,5 процентных пункта, пишет URA.RU.

Ставки по одобренным заявкам

Процентные ставки по уже одобренным ипотечным кредитам, которые еще не были выданы, будут пересмотрены автоматически. Заёмщики смогут узнать актуальную информацию о своих заявках в личном кабинете на платформе Домклик.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Последние материалы
Удобство или тикающая бомба на колёсах? Вот чем рискует водитель при переводе авто на газ
Насладитесь соусом Бычий Глаз — никакого быка, только невероятный аромат и вкус
Забудьте про запястья: куда наносить духи, чтобы аромат держался весь день
Тело шепчет, а мы глушим: тайные сигналы организма, которые приходят после 35, будто предупреждение
Тёплый аромат осени в каждом ломтике: кекс, ради которого семья собирается за столом
Золото на дне ведра: японский секрет превращает отходы в урожайное богатство
Загадочная чаша из Александрии: историки ломают копья над одной фразой
Эксперимент с йогой раскрыл неожиданные факты — какие открытия смутили учёных
Кто выдавил Пугачёву из России? Ширвиндт отчитал обидчиков Примадонны
Проклова заступилась за Пугачёву: Алла – любящий человек, а её сделали врагом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.