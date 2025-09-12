Больше, чем выплаты: ВТБ не собирается останавливаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк стремится сохранить практику выплаты дивидендов и в будущем году.

Это намерение, по его словам, также учитывает приток новых участников в рамках дополнительной эмиссии акций. Пьянов подчеркнул, что выплаты дивидендов за 2024 год не станут завершающими в истории ВТБ. Он отметил, что проведение допэмиссии и привлечение значительного рыночного интереса накладывает на банк определенные обязательства перед новыми акционерами.

В частности, ВТБ осознаёт необходимость оправдать ожидания инвесторов в отношении дивидендной политики. Поэтому банк прилагает усилия к тому, чтобы дивиденды по итогам 2025 года были выплачены в 2026 году, заключил Пьянов в радиоэфире РБК.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
