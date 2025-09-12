Локомотив экономики сменил курс: Запад больше не вправе диктовать условия

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в передаче "Новый Мир с Мариной Ким" отметил, что западные страны уже не превосходят восточные в технологическом плане.

Локомотив экономики сместился на Восток

По словам Чекункова, эпицентр мировой экономики и её основной локомотив сместились в восточном направлении. Он также подчеркнул, что Восточный экономический форум служит исключительной платформой для содействия экономическому подъёму стран Востока.

Чекунков заявил, что Запад внимательно следит за происходящим, обеспокоенный тем, что экономический подъём происходит вне его участия. Об этом пишет Газета.Ru.

Арктика манит

Министр также объяснил возрастающий интерес различных государств к Арктике. По его словам, в прошлом веке Арктика привлекала внимание как кратчайший маршрут для баллистических ракет. Кроме того, здесь имеются значительные неразработанные залежи полезных ископаемых.