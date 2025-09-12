Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Участок в руинах за несколько дней: неожиданные соседи хозяйничают без жалости
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой
Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка
Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III
Сенсация в WEC: известного гонщика заменили перед финалом, но это только начало перестановок
Переработанное мясо несёт угрозу: привычный продукт превращается в яд замедленного действия

Локомотив экономики сменил курс: Запад больше не вправе диктовать условия

1:07
Экономика

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в передаче "Новый Мир с Мариной Ким" отметил, что западные страны уже не превосходят восточные в технологическом плане.

Форум
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Форум

Локомотив экономики сместился на Восток

По словам Чекункова, эпицентр мировой экономики и её основной локомотив сместились в восточном направлении. Он также подчеркнул, что Восточный экономический форум служит исключительной платформой для содействия экономическому подъёму стран Востока.

Чекунков заявил, что Запад внимательно следит за происходящим, обеспокоенный тем, что экономический подъём происходит вне его участия. Об этом пишет Газета.Ru.

Арктика манит

Министр также объяснил возрастающий интерес различных государств к Арктике. По его словам, в прошлом веке Арктика привлекала внимание как кратчайший маршрут для баллистических ракет. Кроме того, здесь имеются значительные неразработанные залежи полезных ископаемых.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Авто
Эти авто лучше обходить за километр: скрытые дефекты превращают их в кошмар для владельца
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Порода решает всё: почему страховка для овчарки и чихуахуа — это два совершенно разных ценника
Ниацин снижает накопление жира в печени и борется с воспалением, о котором молчат врачи
Каждый день уборка и ни грамма усталости: турецкий парадокс чистоты
Тайны безупречного маникюра: 5 самых модных оттенков осени 2025 — выберите свой
Как и кто передал Тайлера Робинсона, убийцу Чарли Кирка
Возвращение блудного сына: почему принц Гарри вдруг ищет примирения с Карлом III
Сенсация в WEC: известного гонщика заменили перед финалом, но это только начало перестановок
Переработанное мясо несёт угрозу: привычный продукт превращается в яд замедленного действия
Оливковое против подсолнечного: как две бутылки на кухне меняют вкус и пользу еды
Технологии за зелёным будущим: льняные композиты меняют мир к лучшему
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.