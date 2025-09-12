Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы курите — они умирают: как пассивное курение медленно убивает вашего питомца
Телохранители мотора: эти жидкости спасают двигатель от катастрофы
Добавьте абрикосы в тесто — и пирог получится сочным, слегка влажным, полным тепла и солнечных нот
Эмоции в сторону: Коц объяснил, почему молчание – лучшая реакция на Пугачёву
Фанаты замерли: станет ли Киллиан Мёрфи новым Волан-де-Мортом в Гарри Поттере — откровение актёра
Вещи, которые превращают вашу ванную в химический склад: деньги на ветер и вред дому в одном флаконе
Шевелюра — барометр здоровья: выпадение останавливается там, где его меньше всего ждут
Сербия в огне, Джокович в Афинах: как политический скандал изменил жизнь звезды
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться

Жатва продолжается, посев идёт: зерновое будущее ЛНР обеспечено

0:47
Экономика

В Луганской Народной Республике (ЛНР) стартовала кампания по посеву озимых зерновых.

Уборка зерна
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уборка зерна

По информации, предоставленной губернатором области Леонидом Пасечником в его телеграм-канале, объёмы посевных площадей останутся на уровне предыдущего года, то есть предстоит засеять озимыми культурами около 290 тысяч гектаров. Половина этих территорий уже сейчас полностью готова к началу посевных работ, как отметил Леонид Пасечник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства сельского хозяйства республики Евгения Сорокина, параллельно с посевом озимых продолжается уборка урожая. Уже сейчас собрано на 45% больше зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Садоводство, цветоводство
Заморозки минус три: удар по теплу уничтожит урожай за ночь — что убрать с грядки до 15 сентября
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Экономика и бизнес
Золотая глыба весом с человека: как австралийские шахтёры вошли в историю
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса

Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.

Пиранья для него — лёгкая закуска: метровая рыба-вампир превращает реку в арену древнего ужаса
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
Ежевика — не любит бороды: кусты обидятся и оставят вас без сладкого
После 40 лет талия будет узкая как у 20-летней: попробуйте эти 4 простых упражнения
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Кошмар Голливуда и деликатес России: рыба, от которой в США бегут, в Амуре ловят на котлеты
Чемпионка US Open Соболенко под огнём критики: зачем её хотят вытолкнуть из WTA
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Последние материалы
Охота на ветеранов дорог: почему владельцам старых авто не стоит волноваться
Нервный тик стал назойливым гостем: эти простые шаги помогут избавиться от него быстрее
Шарлот не поедет на СВО: суд отказал в неожиданной просьбе
Посадите эти цветы осенью — и весной соседи будут завидовать каждому бутону
Ошибка при встрече с бобром обойдётся дорого: он не просто грызун, а яростный защитник своей территории
Банка взрывает надежды: как зима ломает герметичность и превращает продукты в смертельный сюрприз
Изумрудное платье и загадочная любовь: Гарифуллина и Воробьёв показали редкое фото — фанаты поют оды
Сняли гель-лак — остался шок: ногти превратились в слабые пластинки, спасение оказалось неожиданным
Что было до начала? Попытка заглянуть за пределы Большого взрыва переворачивает картину мироздания
Руины империй и арки в пустыне: какие города Шёлкового пути сохранились до нашего времени
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.