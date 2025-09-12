Жатва продолжается, посев идёт: зерновое будущее ЛНР обеспечено

В Луганской Народной Республике (ЛНР) стартовала кампания по посеву озимых зерновых.
По информации, предоставленной губернатором области Леонидом Пасечником в его телеграм-канале, объёмы посевных площадей останутся на уровне предыдущего года, то есть предстоит засеять озимыми культурами около 290 тысяч гектаров. Половина этих территорий уже сейчас полностью готова к началу посевных работ, как отметил Леонид Пасечник.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства сельского хозяйства республики Евгения Сорокина, параллельно с посевом озимых продолжается уборка урожая. Уже сейчас собрано на 45% больше зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.