Жатва продолжается, посев идёт: зерновое будущее ЛНР обеспечено

В Луганской Народной Республике (ЛНР) стартовала кампания по посеву озимых зерновых.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уборка зерна

По информации, предоставленной губернатором области Леонидом Пасечником в его телеграм-канале, объёмы посевных площадей останутся на уровне предыдущего года, то есть предстоит засеять озимыми культурами около 290 тысяч гектаров. Половина этих территорий уже сейчас полностью готова к началу посевных работ, как отметил Леонид Пасечник.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Министерства сельского хозяйства республики Евгения Сорокина, параллельно с посевом озимых продолжается уборка урожая. Уже сейчас собрано на 45% больше зерна по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.