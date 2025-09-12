Индию и Китай поставят к стенке: цены на нефть резко пошли вверх

Нефтяные котировки подскочили на фоне усиливающихся опасений, что удары украинских БПЛА по ключевым российским экспортным узлам на Балтике могут привести к сбоям в поставках.
Дополнительным фактором, стимулирующим рост цен, стали сообщения о планах администрации Дональда Трампа призвать страны "Большой семерки" ввести тарифы до 100% на импорт российской нефти Китаем и Индией, а также ограничительные торговые меры как в отношении импорта, так и в отношении экспорта. Об этом пишет Zero Hedge.
Ранее стало известно, что ОПЕК+ приняла решение в октябре продолжить постепенное восстановление добычи нефти, выводя на рынок ранее неиспользованные мощности.
Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.