Экономический капкан для Китая и Индии: Вашингтон готовит шаг, от которого загоняют ЕС в ловушку

Министерство финансов США выступило с громким заявлением: Вашингтон предлагает странам "большой семёрки" и Евросоюзу ввести серьёзные пошлины против Китая и Индии за импорт российской нефти.
По данным агентства Reuters, речь идёт о тарифах, которые должны действовать до момента урегулирования кризиса на Украине. В тот же день, когда война завершится, ограничения обещают отменить.
"В начале этой недели мы ясно дали понять нашим союзникам из ЕС, что если они серьёзно настроены положить конец войне у себя на заднем дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые тарифы, которые будут отменены в день окончания войны", — сообщил представитель американского ведомства.
"Администрация мира и процветания президента Трампа готова, и наши партнёры по G7 должны присоединиться к нам", — добавил он.
Фактически, Вашингтон подталкивает союзников к новому этапу санкционного давления. Логика проста: чем жёстче экономические ограничения, тем быстрее Россия, а вместе с ней и страны, сотрудничающие с ней в энергетике, почувствуют изоляцию.
Однако вопрос остаётся открытым: "согласятся ли европейские партнёры на такие меры, учитывая собственные энергетические риски?".
США предлагают необычный инструмент давления — временные пошлины, которые исчезнут вместе с завершением конфликта. Это дипломатический сигнал и одновременно попытка подтолкнуть союзников к более решительным шагам. Реакция ЕС и G7 на это предложение станет показательным моментом в ближайшей политической динамике.
