Экономический капкан для Китая и Индии: Вашингтон готовит шаг, от которого загоняют ЕС в ловушку

Министерство финансов США выступило с громким заявлением: Вашингтон предлагает странам "большой семёрки" и Евросоюзу ввести серьёзные пошлины против Китая и Индии за импорт российской нефти.

Главная идея инициативы

По данным агентства Reuters, речь идёт о тарифах, которые должны действовать до момента урегулирования кризиса на Украине. В тот же день, когда война завершится, ограничения обещают отменить.

Прямая речь

"В начале этой недели мы ясно дали понять нашим союзникам из ЕС, что если они серьёзно настроены положить конец войне у себя на заднем дворе, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые тарифы, которые будут отменены в день окончания войны", — сообщил представитель американского ведомства. "Администрация мира и процветания президента Трампа готова, и наши партнёры по G7 должны присоединиться к нам", — добавил он.

Контекст и последствия

Фактически, Вашингтон подталкивает союзников к новому этапу санкционного давления. Логика проста: чем жёстче экономические ограничения, тем быстрее Россия, а вместе с ней и страны, сотрудничающие с ней в энергетике, почувствуют изоляцию.

Однако вопрос остаётся открытым: "согласятся ли европейские партнёры на такие меры, учитывая собственные энергетические риски?".

США предлагают необычный инструмент давления — временные пошлины, которые исчезнут вместе с завершением конфликта. Это дипломатический сигнал и одновременно попытка подтолкнуть союзников к более решительным шагам. Реакция ЕС и G7 на это предложение станет показательным моментом в ближайшей политической динамике.