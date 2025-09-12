Центробанк удивил решением по ставке: как это отразится на жизни россиян

Снижение ключевой ставки до 17%, по мнению руководителя направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никиты Масленникова, вряд ли существенно отразится на конечном потребителе.

17% вместо 16%

Своим видением решения Центробанка эксперт поделился с изданием MoneyTimes. Масленников отметил, что ранее аналитики прогнозировали снижение ключевой ставки до 16% на заседании регулятора 12 сентября.

Что принималось во внимание при принятии решения

Сдерживание инфляции также стало важным фактором при принятии решения сохранить ставку на уровне 17%, а не понижать ее дальше. По словам Масленникова, умеренно жёсткая политика будет оказывать влияние на динамику инфляции. Рядовые граждане не почувствуют существенных изменений от снижения ключевой ставки, но это окажет положительное воздействие на экономику, уверен эксперт.

"У нас такая мягкая посадка, которая нам нужна, чтобы потом на основе структурной перестройки выйти на сбалансированный рост. Рост, который мы наблюдали в 2023 году. Сейчас потихонечку начнём двигаться вверх. Думаю, что год мы закончим где-то с темпом роста 1,4-1,5%", — резюмировал экономист.