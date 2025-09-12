Утилизационный сбор по-новому: мощность двигателя может ударить по кошельку — кого ждёт неприятный сюрприз

С 1 ноября 2025 года в России могут вступить в силу новые правила расчета утилизационного сбора для автомобилей. Минпромторг РФ вместе с ассоциацией "Объединение автопроизводителей России" подготовил проект постановления, который меняет привычный механизм расчета коэффициента.

Главная новация

Вместо того чтобы учитывать только объем двигателя, теперь в расчет будут брать и его мощность.

"Чтобы снизить вероятность некорректных расчетов, Минпромторг России предлагает ввести дополнительные показатели для легковых автомобилей (категория М1). Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале", — говорится в сообщении.

Льготы для физлиц

Для граждан, которые ввозят авто для личного пользования, сохранятся льготные ставки:

до 160 л. с. — 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль;

старше трёх лет — 5,2 тыс. рублей.

По данным системы электронных паспортов, именно такие автомобили составляют 88% автопарка, впервые зарегистрированного в России за последние пять лет. В Дальневосточном федеральном округе этот показатель ещё выше — более 95% праворульных машин попадают под льготные коэффициенты.

Почему нужны изменения

Сегодня утильсбор рассчитывается исходя из объема двигателя и возраста машины. Но растет популярность моделей с небольшой "кубатурой", но высокой мощностью — в том числе электромобилей и гибридов. Именно поэтому прежняя схема перестала отражать реальную картину, отмечают в министерстве.

Мнение производителей

Ещё до подготовки проекта автопроизводители "Камаз", группа "ГАЗ" и "Соллерс" направили письмо министру Антону Алиханову. Они указали, что действующие льготы активно используют компании, ввозящие автомобили через физлиц. По их мнению, справедливее привязать ставки именно к мощности двигателя.

Что будет дальше

"В случае утверждения предлагаемых изменений, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года и не отразятся на автолюбителях, которые уже оплатили утильсбор на иномарку по действующим правилам до вступления в силу новой нормы", — подчеркнули в Минпромторге.

Россия готовится перейти к более справедливой системе расчета утильсбора: в игру вступает мощность двигателя. Это решение затронет прежде всего тех, кто выбирает автомобили выше среднего класса. Большинство же водителей изменений почти не почувствуют.