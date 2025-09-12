Российский SuperJet 100 взлетел без западных деталей — вот как это произошло, пишет французское издание

Россия продемонстрировала важный шаг к самообеспечению в авиастроении, совершив первый полёт самолёта SuperJet 100 (SJ-100), произведённого исключительно из российских компонентов.

Фото: flickr.com by SuperJet International, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Sukhoi Superjet 100, совершающий полёт у берегов Италии недалеко от Турина

Взлёт и успешная посадка

Об этом пишет французское издание La Dépêche du Midi. Как известно, 5 сентября минувшего года воздушное судно стартовало из аэропорта Комсомольска-на-Амуре, расположенного в восточной части страны, и успешно приземлилось спустя час.

Замена импортных комплектующих на отечественные

До 2022 года SuperJet 100 в значительной степени зависел от импортных комплектующих, включая авионику, топливные системы и шасси от французской группы Safran, вспомогательную силовую установку от американской Honeywell и системы кондиционирования от немецкой Liebherr-Aerospace. Однако, из-за конфликта на Украине и последовавших санкций в отношении Москвы, производство 95-местного самолета оказалось под угрозой. В связи с этими обстоятельствами Россия приняла решение о переходе на отечественное производство.

В целях обеспечения производства самолёта Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) привлекла к сотрудничеству 140 ведущих поставщиков по всей стране. Благодаря этому стало возможным заменить "десятки иностранных систем и компонентов" на российские аналоги, включая реакторы ПД-8 от производителя двигателей Aviadvigatel, фюзеляж и элементы интерьера пассажирского салона. По словам Александра Долотовского, директора филиала "Региональные самолёты" ПАО "Яковлев", программа импортозамещения SJ-100 перешла в фазу серийного производства.

24 самолёта в серийном производстве

Несмотря на то, что данная российская версия SJ-100 пока не имеет сертификации от Федерального агентства воздушного транспорта, ОАК сообщает о производстве двадцати четырёх серийных самолётов. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию российскими авиакомпаниями запланирован на весну 2026 года.