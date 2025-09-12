Двери откроются для 22 предприятий: в Удмуртии появится новый технопарк

В Завьяловском районе Удмуртии появится новый технопарк под названием "Техплощадка", на создание которого из федерального бюджета выделено 350 миллионов рублей.

Подписание договора

В числе 25 регионов

Об этом проинформировал в своих аккаунтах в социальных сетях премьер-министр республики Роман Ефимов. На недавнем заседании российского правительства глава кабинета министров Михаил Мишустин объявил об окончании конкурсного отбора проектов по созданию промышленных, научно-исследовательских и бизнес-парков. Удмуртия вошла в число 25 субъектов, которым будет оказана финансовая поддержка для возведения подобного рода объектов, пишет udm-info.ru.

22 предприятия малого и среднего бизнеса

Возведение технопарка запланировано на середину будущего года. Расположенный в пределах Завьяловского района, он включит в себя семь зданий общей площадью, превышающей 10 тысяч квадратных метров. В новом комплексе будут располагаться 22 предприятия малого и среднего бизнеса. Им будут предоставлены офисы, лабораторные комплексы и производственные помещения, то есть вся необходимая инфраструктура для успешного продвижения инновационных проектов.