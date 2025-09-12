В Госдуме объяснили последствия снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки до 17% лишь частично облегчает ситуацию для крупных компаний и не решает системные проблемы экономики. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

Сегодня, 12 сентября, Совет директоров Банка России на заседании принял решение снизить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18 до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Депутат подчеркнул, что снижение ключевой ставки до 17% хоть и дает некоторое облегчение для крупных компаний, но не устраняет проблемы экономики.

"При нынешней ключевой ставке кредиты остаются крайне дорогими. Многие предприятия вынуждены закрываться или сокращать персонал, так как оборотных средств не хватает, а доступ к финансированию ограничен", — пояснил Арефьев.

Он добавил, что в нормальных экономических условиях кредитная ставка должна быть лишь немного выше уровня инфляции, тогда как сейчас она в два-три раза превышает фактическую инфляцию.

"Если официальная инфляция составляет 8%, ключевая ставка должна быть на 2–3% выше, а не 17%. Такое несоответствие тормозит развитие бизнеса и разрушает экономику", — подчеркнул депутат.

Арефьев отметил необходимость того, чтобы правительство и регулятор предоставляли объективные данные о макроэкономических показателях.

"В противном случае поддержание ключевой ставки на завышенном уровне продолжит ограничивать доступ предприятий к финансированию и препятствовать нормальному функционированию экономики", — заключил он.