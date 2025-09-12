Mercedes-Benz возвращается: что стоит за внезапной активностью в Роспатенте

Автогигант Mercedes обратился в Роспатент с целью регистрации двух версий написания своего бренда, как на русском, так и на английском языках.
Согласно ТАСС, немецкий концерн намерен продолжать деятельность, связанную с реализацией автомобилей и комплектующих, а также оказанием услуг по их техническому обслуживанию и ремонту. Заявки на оформление прав на товарные знаки Mercedes-Benz и "Мерседес-Бенц" были отправлены 10 сентября. В качестве заявителя выступает немецкая компания Mercedes-Benz Group AG.
Ранее стало известно, что компания Hyundai подала в Роспатент шесть заявок на регистрацию своих товарных знаков.
Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.