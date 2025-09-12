Mercedes-Benz возвращается: что стоит за внезапной активностью в Роспатенте

Экономика

Автогигант Mercedes обратился в Роспатент с целью регистрации двух версий написания своего бренда, как на русском, так и на английском языках.

Фото: mercedes-amg.com is licensed under public domain Mercedes-AMG GT-XX

Согласно ТАСС, немецкий концерн намерен продолжать деятельность, связанную с реализацией автомобилей и комплектующих, а также оказанием услуг по их техническому обслуживанию и ремонту. Заявки на оформление прав на товарные знаки Mercedes-Benz и "Мерседес-Бенц" были отправлены 10 сентября. В качестве заявителя выступает немецкая компания Mercedes-Benz Group AG.

Ранее стало известно, что компания Hyundai подала в Роспатент шесть заявок на регистрацию своих товарных знаков.