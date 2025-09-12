Рыбная империя растёт: какие страны открыли двери для наших морепродуктов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:05
Экономика

По данным Россельхознадзора, российская рыбопродукция экспортируется в 85 стран мира. В текущем году к этому перечню добавились Гвинейская Республика, Пакистан и Южно-Африканская Республика. Фактические же поставки осуществляются в 49 государств, уточнили в ведомстве.

Помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев сообщил, что предприятия, стремящиеся экспортировать свою продукцию, должны пройти строгий контроль со стороны специалистов Россельхознадзора и доказать соответствие своей продукции международным стандартам. Только после успешного прохождения проверки ведомство может гарантировать соответствие продукции требованиям иностранных партнёров, пишет Fishnews.

В информационной системе "Цербер" зарегистрировано 1370 предприятий, имеющих право на экспорт рыбы и морепродуктов. Однако не все из этих предприятий фактически пользуются возможностью экспорта, отметил Артем Даушев.

