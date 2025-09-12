Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%

К концу года ключевая ставка может снизиться до 14-15%, а в 2026 году — до 12%, если не возникнут новые сложности, например, в виде отклонения бюджета или волатильности валютного рынка. Однако если инфляция снова ускорится, то ставка может остаться и на уровне 17%.
Сокращение ставки ниже 10% не ожидается ранее 2028 года, считают эксперты. Предполагается, что 12 сентября ставка может снизиться до 16%.
Если ключевую ставку всё же резко снизят, будут предложены меры для уменьшения последствий этого шага, например, наращивание импорта и направлением средств Фонда национального благосостояния в новые технологии и современные производства. Однако все эти меры потребуют времени для реализации и не помогут мгновенно, пишут Известия.
Также проценты по вкладам уменьшатся в случае снижения ставки, это может вызвать массовый отток средств с депозитов. В итоге на рынок поступит колоссальная сумма — до 10 трлн рублей, что серьёзно повлияет на экономическую ситуацию. Так считает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.
Слухи о возможной заморозке вкладов Банк России опроверг, подчеркнув, что такие меры навредят экономике.
Узнайте о грозном хищнике Амазонки – пааре: уникальная рыба с клыками по 15 см и занимательной историей охоты. Почему она не угрожает людям.