Не ждите чуда: назван год, когда ключевая ставка упадёт ниже 10%

К концу года ключевая ставка может снизиться до 14-15%, а в 2026 году — до 12%, если не возникнут новые сложности, например, в виде отклонения бюджета или волатильности валютного рынка. Однако если инфляция снова ускорится, то ставка может остаться и на уровне 17%.

Фото: unsplash.com by Markus Spiske is licensed under Free to use under the Unsplash License Экономика

В случае снижения ставки

Сокращение ставки ниже 10% не ожидается ранее 2028 года, считают эксперты. Предполагается, что 12 сентября ставка может снизиться до 16%.

Если ключевую ставку всё же резко снизят, будут предложены меры для уменьшения последствий этого шага, например, наращивание импорта и направлением средств Фонда национального благосостояния в новые технологии и современные производства. Однако все эти меры потребуют времени для реализации и не помогут мгновенно, пишут Известия.

Массовый отток денег с депозитов — когда он возможен

Также проценты по вкладам уменьшатся в случае снижения ставки, это может вызвать массовый отток средств с депозитов. В итоге на рынок поступит колоссальная сумма — до 10 трлн рублей, что серьёзно повлияет на экономическую ситуацию. Так считает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Слухи о возможной заморозке вкладов Банк России опроверг, подчеркнув, что такие меры навредят экономике.