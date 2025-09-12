Экспортный потенциал обеспечен? Дефицита гречки и зернобобовых в России не будет

По оценкам аналитического центра "Прозерно", в текущем году в России ожидается значительный рост урожая зернобобовых культур.
Согласно прогнозу, озвученному генеральным директором центра, Владимиром Петриченко на экспертном форуме "Зерно Сибири" в Барнауле, объём сбора достигнет 7,46 млн тонн, что почти на 40% превышает прошлогодний результат.
Кроме того, эксперт прокомментировал ситуацию с гречкой, назвав необоснованными опасения относительно её дефицита на внутреннем рынке. Несмотря на сокращение посевных площадей, ожидается хорошая урожайность, что позволит собрать около 880-900 тыс. тонн гречки. Этот объём, по мнению Петриченко, полностью обеспечит внутренние потребности страны и оставит экспортный потенциал, пишет ТАСС.
