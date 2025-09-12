Экспортный потенциал обеспечен? Дефицита гречки и зернобобовых в России не будет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

По оценкам аналитического центра "Прозерно", в текущем году в России ожидается значительный рост урожая зернобобовых культур.

Горох
Фото: commons.wikimedia.org by Veganbaking.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Горох

Согласно прогнозу, озвученному генеральным директором центра, Владимиром Петриченко на экспертном форуме "Зерно Сибири" в Барнауле, объём сбора достигнет 7,46 млн тонн, что почти на 40% превышает прошлогодний результат.

Кроме того, эксперт прокомментировал ситуацию с гречкой, назвав необоснованными опасения относительно её дефицита на внутреннем рынке. Несмотря на сокращение посевных площадей, ожидается хорошая урожайность, что позволит собрать около 880-900 тыс. тонн гречки. Этот объём, по мнению Петриченко, полностью обеспечит внутренние потребности страны и оставит экспортный потенциал, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
