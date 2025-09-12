Мексиканская революция во вкусе: сеть ресторанов уличной еды Coyo Taco готовится удивить Британию

Coyo Taco — уличная сеть ресторанов из США, где можно попробовать тако, буррито, кесадилью и многое другое. Основана она была в 2015 году в Майами, и с тех пор открыла 11 филиалов в Южной Флориде, а также рестораны в Португалии, Панаме и Доминиканской Республике.

Бренд успел завоевать популярность не только благодаря вкусной еде, но и за счёт знаменитых поклонников, таких как Уилл Смит, Барак Обама и Дэвид Бекхэм. Сейчас Coyo Taco планирует открыть свою сеть в Великобритании, пишет Metro.

"Мы заказали тако со стейком, тако с курицей, буррито с курицей и замороженный клубничный коктейль "Маргарита". Всё было свежим и вкусным!" — утверждают посетители в соцсетях.