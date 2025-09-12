В Южной Корее рис стал роскошью: что скрывается за резким скачком цен

Экономика

Министерство сельского хозяйства Южной Кореи выделит дополнительные 25 000 тонн риса из запасов, чтобы помочь с ростом цен, который вызван дефицитом предложения в стране.

Известно, что на прошлой неделе цена производителя за 40-килограммовый мешок риса впервые почти за четыре года превысила 220 000 вон (более 13 тыс. руб.). Средняя розничная цена 20-килограммового мешка теперь составляет 61 000 вон (более 3 700 руб.), что на 20% больше, чем в прошлом году.

Рост цен возник из-за задержек с поставками, вызванных частыми дождями в Южной Корее в начале сезона сбора урожая. Об этом сообщает Korea Herald.