Щедрая астраханская путина: осенний улов обещает стать рекордным

Экономика

Осенний сезон путины в Астрахани стартовал 11 сентября, продлится до 10 декабря. Основными объектами ловли будут полупроходные и речные рыбы: лещ, сазан, судак, сом, щука, карась, густера, красноперка, окунь, жерех и растительноядные виды. Ловля проходит в водоёмах Астраханской области и мелководьях Каспийского моря.

По данным ВНИРО, в весеннюю путину 2025 года в регионе было выловлено более 20 тыс. тонн рыб. Осенью планируется освоить около 40% от общего годового улова.

Рыбаки будут использовать различные орудия лова: речные закидные невода на реке и сети в море. По прогнозам, в морских уловах будут преобладать сазан, сом и щука, а в реке— судак, сазан и карась. Запасы этих видов остаются стабильными, пишет Fishnews.

