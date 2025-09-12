Двойной удар по стройкам? Почему изменения на цементном рынке вызывают опасения

Для ограничения числа посреднических звеньев и стимулирования предложения цемента на российском рынке ФАС совместно с Минпромторгом выступили с инициативой установления минимальных объёмов реализации через биржевые торги.
Однако Валерий Бодренков, возглавляющий рабочую группу "Союзцемента", выразил опасения, что такая мера способна спровоцировать повышение стоимости продукции. Основные потребители, такие как заводы ЖБИ, производители бетона и строительные подрядчики, как правило, заключают долгосрочные контракты с заранее оговорённой ценой и маловероятно, что они переключатся на приобретение цемента через биржу.
По мнению эксперта, в условиях недостаточного спроса со стороны реальных потребителей активизируются перекупщики, что в конечном итоге приведёт к увеличению издержек для строительных компаний и не решит проблему избыточного посредничества, пишет ТАСС.
