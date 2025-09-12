Двойной удар по стройкам? Почему изменения на цементном рынке вызывают опасения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Для ограничения числа посреднических звеньев и стимулирования предложения цемента на российском рынке ФАС совместно с Минпромторгом выступили с инициативой установления минимальных объёмов реализации через биржевые торги.

Фото: commons.wikimedia.org by Усама зрафи
Однако Валерий Бодренков, возглавляющий рабочую группу "Союзцемента", выразил опасения, что такая мера способна спровоцировать повышение стоимости продукции. Основные потребители, такие как заводы ЖБИ, производители бетона и строительные подрядчики, как правило, заключают долгосрочные контракты с заранее оговорённой ценой и маловероятно, что они переключатся на приобретение цемента через биржу.

По мнению эксперта, в условиях недостаточного спроса со стороны реальных потребителей активизируются перекупщики, что в конечном итоге приведёт к увеличению издержек для строительных компаний и не решит проблему избыточного посредничества, пишет ТАСС.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
